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نتائج منتخب السعودية في تصفيات كأس العالم
قبل مواجهته ضد فيتنام اليوم

نتائج منتخب السعودية في تصفيات كأس العالم

2021/09/02
الساعة 1:36 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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نتائج منتخب السعودية في تصفيات كأس العالم لاعبو الأخضر
المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة منتخب السعودية ضد فيتنام اليوم ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2022، حيث يطمح الأخضر لتحقيق انطلاق قوية وخطف الثلاث نقاط.

السعودية ضد فيتنام

ومن المقرر أن تلعب السعودية ضد فيتنام عند الساعة التاسعة مساء اليوم في إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022، على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض.

ولعب منتخب السعودية ضد فيتنام مباراتين من قبل في تصفيات كأس العالم 2002، وظهر الأخير بمستوى مميز، حيث تمكن من تحقيق الفوز بخماسية دون رد يوم 12 فبراير 2001، وكرر فوزه وتغلب عليه إيابًا برباعية نظيفة.

الأخضر في تصفيات مونديال 2022
لاعبو المنتخب السعودي الأول – المصدر @SaudiNT

منتخب السعودية في التصفيات

وخاض منتخب السعودية الأول لكرة القدم 126 مباراة ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم، وتمكن من تحقيق الفوز 74 مرة، وخسر 22 مباراة، وخيم التعادل على نتيجة 30 لقاء.

وظهر منتخب السعودية الأول لكرة القدم بشكل مميز على الصعيد الهجومي ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم، حيث نجح في هز الشباك 245 مرة، فيما استقبلت شباك الأخضر 97 هدفًا.

منتخب السعودية
لاعبو الأخضر – المصدر @SaudiNT

ويُعتبر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر سابقًا، ومعيذر القطري حاليًا، محمد السهلاوي هو هداف الأخضر في التصفيات المؤهلة إلى المونديال، حيث نجح في تسجيل 17 هدفًا طوال مسيرته.

محمد السهلاوي
محمد السهلاوي مع المنتخب السعودي


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