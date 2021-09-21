نجاح عملية نقل أعضاء متوفى دماغياً بمستشفى الملك خالد بنجران

المواطن-حسن عسيري-الرياض

أجرى فريق طبي من مدينة الأمير سلطان الطبية بالرياض ومستشفى القوات المسلحة بخميس مشيط وبالتعاون مع الفريق الطبي بمستشفى الملك خالد بنجران عملية ناجحة لنقل أعضاء متوفى دماغياً ، حيث قام ذووه وفي بادرة إنسانية بالتبرع بأعضائه.

العملية استمرت 4 ساعات

وأوضحت صحة نجران أن العملية استمرت ما يقارب (4) ساعات قام فيها الفريق الطبي المشترك بنقل الأعضاء والتي شملت القلب والكليتين، حيث تكلّلت العملية ولله الحمد بالنجاح وتم نقل الأعضاء بطائرة الإخلاء الطبي إلى المستفيدين منها “3 مرضى”.

ثاني عملية لنقل الأعضاء بنجران :

الجدير بالذكر أن هذه العملية تعتبر ثاني عملية تتم لنقل الأعضاء بمستشفى الملك خالد بنجران وذلك خلال العام الجاري ٢2021 وبالتنسيق مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء مبينةً أنه يُمكن تسجيل رغبة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة عن طريق الموقع الإلكتروني:

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