نجم الهلال يتفوق على 3 لاعبين في النصر

المواطن - محمد سمعه

تفوق اللاعب البرازيلي ماثيوس بيريرا، لاعب الفريق الكروي الأول بـ الهلال، على 3 لاعبين من نادي النصر وهم البرازيلي تاليسكا والأرجنتيني بيتي مارتينيز واللاعب الكاميروني فينسينت أبو بكر من حيث القيمة التسويقية.

نجم الهلال يتفوق:

وجاء بيريرا أولًا بقيمة تسويقية قدرها 15 مليون يورو، وثانيًا اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز بقيمة تسويقية قدرها 12 مليون يورو، وثالثًا المالي موسى ماريجا لاعب الزعيم بقيمة تسويقية قدرها 10 مليون يورو ورابعًا اللاعب الكاميروني فينسينت أبو بكر بقيمة تسويقية قدرها 10 ملايين يورو.

وفي المركز الخامس تواجد البرازيلي تاليسكا لاعب النصر بقيمة تسويقية قدرها 10 ملايين يورو، وسادسًا جاء البرازيلي باولينيو لاعب الأهلي بقيمة تسويقية قدرها 9 ملايين يورو.

وكان الهلال، تعاقد مع البرازيلي ماثيوس بيريرا في صيف العام الحالي قادمًا من نادي ويست بروميتش آلبيون الإنجليزي في صفقة قُدرت بـ 90 مليون ريال.

وشارك بيريرا مع الزعيم خلال الفترة الأخيرة في المباريات وذلك بعد أن تم قيده بديلًا للاعب الإيطالي سيباستيان جيوفنكو.

النصر أغلى فريق آسيوي:

وفي سياق آخر، أصبح نادي النصر أغلى فريق في القيمة التسويقية في القارة الآسيوية، بعد أن تفوق على العديد من الأندية بالقارة، وذلك نتيجة الصفقات القوية التي أبرمها بفترة الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لما ذكره موقع Transfer Market فإن القيمة التسويقية للعالمي وصلت إلى 62 مليون يورو، ثم جاء نادي الهلال ثانيًا برصيد 61 مليون يورو والأهلي ثالثًا برصيد 41 مليون يورو وتواجد نادي الاتحاد في القائمة برصيد 34 مليون يورو.

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