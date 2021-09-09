نجم ميلان على رادار ليفربول

المواطن - محمد سمعه

يرغب الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي في التعاقد مع الإيفواري فرانك كيسي نجم وسط نادي ميلان الإيطالي في شهر يناير المقبل.

وينتهي عقد فرانك كيسيه مع ميلان في الصيف المقبل، ويسعى ليفربول لضم اللاعب في ميركاتو الشتاء أو الحصول على توقيعه فقط على الأقل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ” ليفربول إيكو” الإنجليزية فإن الريدز يرغب في ضم كيسيه بديلاً للاعب البرازيلي فابينيو رغم تجديد الأخير لعقده مع الريدز.

نجم ميلان متردد

وكانت التقارير أشارت إلى أن كيسيه نجم منتخب كوت ديفوار متردد حول تجديد عقده مع الميلان، مما جعل الريدز وعدد من الأندية مثل توتنهام وباريس سان جيرمان يهتمون بضمه.

حقيقة طلب صلاح نصف مليون إسترليني أسبوعيًا من ليفربول

وفي وقت سابق، كانت تقارير صحفية ذكرت أن المصري محمد صلاح لم يطلب من إدارة الريدز الحصول على راتب أسبوعي قدره 500 ألف جنيه إسترليني ليجدد عقده مع الفريق.

وفي سياق آخر، أصبح المصري محمد صلاح، قريبًا من تحقيق رقم قياسي جديد وذلك بعد أن أحرز هدفًا في شباك تشيلسي خلال لقاء الفريقين بـ الدوري الإنجليزي.

وقالت صحيفة ” ميرور” البريطانية إن صلاح وصل إلى 127 هدفًا مع الريدز في 206 لقاءات في مختلف البطولات، كما نجح صلاح في إحراز 17 ركلة جزاء متتالية لفريق ليفربول.

وأشارت إلى أن صلاح أصبح على بُعد ركلة واحدة ليعادل إنجاز اللاعب يان مولبي لاعب الريدز السابق الذي سجل 18 ركلة جزاء متتالية بقميص ليفربول.

يذكر أن مسيرة مولبي مع الريدز امتدت إلى 12 عامًا سجل خلالهم 61 هدفًا منهم 42 هدفًا من ركلة جزاء.

وسجل صلاح حتى الآن هدفين مع الريدز في بطولة الدوري الإنجليزي بموسم 2021/2022.

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