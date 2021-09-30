أوضح الإيطالي ليوناردو بونوتشي مدافع الفريق الكروي الأول في يوفنتوس الإيطالي، أن وجود البرتغالي Cristiano ronaldo مع اليوفي سابقًا أثر بالسلب على جميع لاعبي النادي الإيطالي.

متى انضم Cristiano ronaldo لـ مانشستر يونايتد ؟

وكان رونالدو رحل عن يوفنتوس في سبتمبر الجاري قبل نهاية عقده بموسم، مفضلًا الانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي لمدة موسمين.

وقال بونوتشي في تصريحات لـ موقع ” فوتبول إيطاليا” : “وجود رونالدو في يوفنتوس في آخر 3 سنوات أثر بالسلب على الفريق وجميع اللاعبين، بسبب أن وجوده جعل الأفكار تستقر في أذهاننا بأنه سيقود اليوفي للفوز وبمفرده دون مساعدة باقي اللاعبين”.

وأضاف لاعب يوفنتوس: ” صحيح أن وجود كريستيانو رونالدو في أي فريق يصنع الإضافة، ولكن بتواجده في يوفنتوس جعلنا نفتقد لروح التضحية والقتال من أجل قميص الفريق والجميع أصبح يعلم ذلك جيدًا”.

رونالدو يصنع الفارق أمام الإسبان

وكان Cristiano ronaldo قاد فريق مانشستر يونايتد للفوز على نادي فياريال الإسباني مساء أمس الأربعاء في الجولة الثانية بـ دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان الشوط الأول بين الفريقين انتهى بالتعادل السلبي في المباراة التي أُقيمت على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر الإنجليزية.

وفي الشوط الثاني، باغت فريق فياريال الحارس الإسباني دافيد دي خيا بإحراز الهدف الأول عبر باكو ألكاسير في الدقيقة الـ53.

ولم يستسلم اليونايتد، ليتمكن اللاعب البرازيلي أليكس تيليس من تصويبة قوية من إحراز هدف التعادل للشياطين الحمر بالدقيقة الـ60.

وفي ظل اعتقاد الجميع أن المباراة في طريقها للتعادل، تمكن البرتغالي رونالدو من إضافة ثاني الأهداف لـ مانشستر يونايتد بالدقيقة الـ94 بعد تمريرة متقنة من اللاعب جيسي لينجارد.