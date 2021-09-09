نقل مباراة الهلال والاتفاق من درة الملاعب إلى الملز

المواطن - محمد سمعه

قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، نقل العديد من مباريات فريق الاتفاق في دوري محمد بن سلمان للمحترفين، منها مباراة الهلال ضد فارس الدهناء في الجولة الخامسة من عمر المسابقة.

لجنة المسابقات توافق على طلب الهلال

وذكرت لجنة المسابقات، أن مباراة الزعيم ضد الاتفاق سوف تُقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، بدلًا من ملعب الملك فهد الدولي بناء على طلب الزعيم.

بقية مباريات الاتفاق المنقولة

كذلك نُقلت مجموعة من مباريات فارس الدهناء دوريًا، حيث ستُنقل من ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، لتُقام في ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر، حيث سيلعب فارس الدهناء مع الرائد في الجولة الرابعة، والاتفاق يواجه الفتح بالجولة السابعة وضمك في الجولة العاشرة ضمن مباريات دوري المحترفين وذلك حسب طلب نادي الاتفاق باعتماد ملعب الأمير سعود بن جلوي بدلًا من ملعب الأمير محمد بن فهد.

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