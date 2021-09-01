نواف بن سعد: لم يقم أي شرفي هلالي بدعم مشروط

المواطن - مروة نبيل

أشاد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السابق، الأمير نواف بن سعد، بأعضاء الشرف في الزعيم، لافتًا إلى أن الجميع يدعم الكيان دون شرط.

نواف بن سعد يُشيد بأعضاء الشرف:

وقال الأمير نواف بن سعد: “جمهور الهلال يدفع من يعمل في النادي.. لم يقم أي عضو شرف بالهلال بدعم مشروط.. الهلال دائمًا ثابت ولا توجد مظلة للنادي ترعاه كما يقال.. في الهلال نأخذ رأي كل الأعضاء وبدون شرط الدعم”.

وتابع رئيس نادي الهلال السابق تصريحاته لبرنامج “أكشن مع وليد”، قائلًا: “تم تحوير تصريح سابق لي واعتباره كتهديد لأعضاء الشرف .. وكارلوس إدواردو أصبح هداف بسبب وجود اللاعب ألميدا”.

انتقاد للصفقات لكسب الجماهيرية:

وأبدى الأمير نواف بن سعد، استياءه من التنافس الشديد بين الأندية لحسم الصفقات لكسب الجماهيرية فقط، مؤكدًا في الوقت ذاته أن تطبيق الاحتراف تحسن خلال الفترة الحالية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان ابن سعد قد تقدم باستقالته من منصبه كرئيس لمجلس إدارة نادي الهلال، بعد تتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2017/ 2018، وتم تكليف سامي الجابر بدلًا منه، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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