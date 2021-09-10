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نيمار يخطف الأنظار مع منتخب البرازيل
ضمن تصفيات كأس العالم

نيمار يخطف الأنظار مع منتخب البرازيل

2021/09/10
الساعة 11:47 صباحًا
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة العالمية, حصاد اليوم
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نيمار يخطف الأنظار مع منتخب البرازيل احتفال نيمار - المصدر @CBF_Futebol
المواطن - مروة نبيل

يُقدم نيمار دا سيلفا مستوى مميزًا مع منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، ليكون من أبرز لاعبيه في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

منتخب البرازيل يتجاوز بيرو

ولعب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم ضد بيرو، فجر اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، ونجح السامبا في الفوز بهدفين دون رد، وسط تألق لافت من نيمار.

ورفع منتخب البرازيل الأول لكرة القدم رصيده إلى 24 نقطة ليعزز تواجده في صدارة مجموعته بالتصفيات المونديالية، وبفارق 6 نقاط عن الأرجنتين.

 

منتخب البرازيل
لاعبو البرازيل في مباراة بيرو – المصدر @CBF_Futebol

نيمار يتألق

وصنع نيمار الهدف الأول الذي سجله إيفرتون ريبيرو، فيما سجل الهدف الثاني في شباك بيرو، ليصبح هداف منتخب البرازيل الأول لكرة القدم في تصفيات كأس العالم، وأكثر لاعب قدم تمريرات حاسمة.

ووصل نيمار إلى الهدف رقم 12 في تصفيات كأس العالم، حيث أحزر 6 أهداف في تصفيات 2018، ومثلهم في تصفيات 2022، ليتفوق على روماريو وزيكو أصحاب الـ11 هدفًا، ثم كاكا، لويس فابيانو، رونالدو وتوستاو، حيث يملك كل منهم 10 أهداف.

وقال خلال تصريحاته بشبكة “جلوب سبورت” البرازيلية: “أصبحت أفضل مسجل للأهداف في تصفيات المونديال؟ الإنجاز الجماعي يظل الأهم.. أرى هذا الأمر دائمًا، لكن في الوقت نفسه، أنا سعيد جدًا لكوني صاحب الرقم القياسي في التصفيات”.

نيمار
اللاعب البرازيلي – المصدر @CBF_Futebol


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