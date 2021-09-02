هتان باهبري يشارك في تدريبات الشباب

المواطن - محمد سمعه

شارك اللاعب هتان باهبري في التدريبات الجماعية اليوم الخميس للفريق الكروي الأول بنادي الشباب وذلك بعد انتقاله إلى شيخ الأندية قادمًا من نادي الهلال بفترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

هتان باهبري يعود إلى بيته

وذكر الحساب الرسمي لليث عبر “تويتر” أن باهبري صاحب الـ29 عامًا شارك في التدريبات الجماعية لفريق الشباب مساء اليوم بعد انضمامه الرسمي للفريق قادمًا من الزعيم.

وكان باهبري فضل الرحيل عن الهلال بسبب عدم اللعب بصورة منتظمة مع الفريق الكروي الأول، وذلك منذ عهد المدرب الروماني رازفان لوشيسكو.

باهبري مع الليث لـ 3 مواسم

يذكر أن نادي الشباب أعلن عن تعاقده مع اللاعب، هتان باهبري لمدة 3 مواسم.

ودخل باهبري في الفترة الحرة من عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، والتي تسمح له بالتفاوض مع أي ناد دون الحصول على موافقة ناديه، ما سهل من عملية المفاوضات معه.

ولعب هتان باهبري 27 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولم ينجح في تسجيل أي هدف، وقدم 3 تمريرات حاسمة.

جدير بالذكر أن الشباب كان قد بدأ الموسم الحالي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بصورة مخيبة لـ الآمال حيث خسر أمام فريقي أبها والفتح، وتعادل مع نادي الاتفاق.

ويسعى باهبري للتألق مع الليث من أجل العودة إلى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة