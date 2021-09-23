تخطف مباراة الشباب والهلال اليوم الأنظار من المواجهات الأخرى في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، نظرًا لقوة اللقاء وأهميته للفريقين.

الهلال ضيفًا على الشباب اليوم

وتُقام مباراة الشباب والهلال عند الساعة 8:25 مساء اليوم الخميس، على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض ضمن منافسات الجولة السادسة “هي لنا دار” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتواجد الفريق الأول لكرة بنادي الشباب في المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 نقاط، فيما يقع الهلال في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، إلا أنه خاض مواجهة أقل.

هدافو مواجهات الشباب والهلال

ويتصدر النجم سعيد العويران قائمة هدافي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في مباريات الهلال قبل مواجهة اليوم، حيث تمكن من تسجيل 8 أهداف، يليه فهد المهلل برصيد 6 أهداف، وبفارق هدف عن خالد المعجل ونايف مرزوق.

ويُعد سامي الجابر هو هداف الزعيم في مواجهات الهلال والشباب ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث نجح في تسجيل 11 هدفًا، يليه محمد الشلهوب برصيد 9 أهداف، ثم يوسف الثنيان وبافيتيمبي غوميز بـ6 أهداف لكل منهما.

ويطمح الفرنسي بافيتيمبي غوميز لمواصلة التألق في مباريات الشباب والهلال، وهز الشباك خلال مواجهة اليوم، والتقدم في قائمة ترتيب هدافي الزعيم.