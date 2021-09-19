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هل يتعاقد النصر مع مدرب الأهلي السابق؟
بعد رحيل مينيز رسميًا

هل يتعاقد النصر مع مدرب الأهلي السابق؟

2021/09/19
الساعة 6:52 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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هل يتعاقد النصر مع مدرب الأهلي السابق؟ مسلي آل معمر - المصدر @AlNassrFC
المواطن - مروة نبيل

تكثف إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر محاولاتها، من أجل التعاقد مع مدير فني جديد بدلًا من البرازيلي مانو مينيز بعدما أعلنت، قبل قليل، عن إقالته رسميًا.

إقالة مينيز رسميًا

وتعرض مانو مينيز لانتقادات قوية خلال الفترة الماضية، حيث طالب البعض برحيله عقب مواجهة تراكتور في دوري أبطال آسيا 2021، رغم تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور ربع النهائي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وازدادت حدة الهجوم على مينيز بعد مباراة النصر ضد الاتحاد بالأمس ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي خسرها العالمي بنتيجة 3/1، وطالب الجمهور بإقالته والتعاقد مع مدير فني جديد يُلبي طموحاتها.

النصر ضد الاتحاد
جانب من المباراة – المصدر @AlNassrFC

النصر يفاوض غويدي

وأعلنت إدارة النصر عن إقالة مينيز من تدريب الفريق الأول لكرة القدم رسميًاـ لسوء النتائج والأداء، ليرتبط اسم العالمي بالتفاوض مع مدرب الأهلي السابق، الأرجنتيني بابلو غويدي.

وسبق أن قاد بابلو غويدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى فبراير عام 2019، ولا يرتبط بتدريب أي فريق منذ رحيله عن فريق كلوب تيجانا المكيسكي في أبريل 2021، ما يسهل من عملية تفاوض النصر معه.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 21 مباراة تحت قيادة بابلو غويدي، ونجح الراقي في تحقيق 12 فوزًا، وخسر 6 مرات، وتعادل 3 مرات، وتمكن من تسجيل 43 هدفًا، واهتزت شباكه 27 مرة.

غويدي
بابلو غويدي


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