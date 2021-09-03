هل يشارك ميسي ضد منتخب البرازيل؟

المواطن - مروة نبيل

أبدت جماهير الأرجنتين قلقها من احتمالية غياب ليونيل ميسي عن مواجهة منتخب البرازيل المقبلة ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ميسي جاهز لمواجهة منتخب البرازيل

وتدخل أدريان مارتينيز بقوة على ركبة ليونيل ميسي عند الدقيقة 25، ليقرر حكم مباراة التانجو ضد فنزويلا، ليودان جونزاليس إشهار البطاقة الصفراء، إلا أنه قرر منحه بطاقة حمراء مباشرة بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

وأشارت شبكة RMC الفرنسية إلى أن الاختبارات الطبية الأولية التي أجراها لونيل ميسي مطمئنة، وأنه يعاني فقط من جرح قطعي في الركبة نتيجة التدخل العنيف من مدافع فنزويلا.

ولفتت الشبكة الفرنسية إلى أن ميسي سيكون جاهزًا لمواجهة زملائه في باريس سان جيرمان، نيمار جونيور وماركينيوس خلال مواجهة الأرجنتين ضد منتخب البرازيل.

ومن المقرر أن تلعب الأرجنتين ضد منتخب البرازيل الأول لكرة القدم في ساو باولو، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة التالية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

الأرجنتين تتجاوز فنزويلا

ولعب منتخب الأرجنتين ضد فنزويلا ضمن منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، وتمكن التانجو من تحقيق فوز هام بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل مباراته المقبلة ضد البرازيل.

وظهر لاعبو التانجو بشكل مميز أمام منتخب فنزويلا الأول لكرة القدم، ونجح في تسجيل ثلاثية عن طريق لاوتارو مارتينيز، خواكين كوريا وأنخل كوريا عند الدقائق 45، 70 و75، فيما أحرز يفرسون سوتيلدو هدف منتخب بلاده الوحيد من ركلة جزاء.

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