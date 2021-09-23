احتفت هيئة تطوير بوابة الدرعية باليوم الوطني الـ 91 لمملكة بعروض الخيل والخيالة ورفع علم المملكة.

وعلقت هيئة تطوير بوابة الدرعية، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، على الصور بقولها “خَـيّــال الــعُــوجـــا وأنـا أبـو تـركــي”.

ذكرى اليوم الوطني

هذا وتحتفل المملكة العربية السعودية في هذا اليوم من كل عام، بذكرى اليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام.

ويوثق هذا التاريخ ذكرى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز –رحمه الله- برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351 هـ الموافق يوم 23 سبتمبر من عام 1932م.