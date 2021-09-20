هيئة حقوق الإنسان وجمعية ألزهايمر توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز حقوق المرضى 

المواطن - الرياض

وقّعت هيئة حقوق الإنسان والجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر في مقر الهيئة بالرياض اليوم مذكرة تفاهمٍ بهدف تعزيز حقوق المرضى المكفولة وفقًا للأنظمة الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها المملكة.

ووقّع المذكرة رئيس الهيئة الدكتور عواد بن صالح العواد ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن.

رعاية مرضى ألزهايمر

وتشمل مذكرة التعاون تنفيذ جهود تثقيفية مشتركة، وعقد وتنظيم لقاءات توعوية لخدمة المرضى، وإبراز التشريعات التي تحفظ حقوقهم، والتنسيق في حالات طلب الأسرة ضم المريض لأسر الجمعية، وفق الآلية المتفق عليها.

وتأتي المذكرة في إطار تعاون الهيئة في مختلف مجالات حقوق الإنسان مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وفقًا لما نص عليه تنظيمها.

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