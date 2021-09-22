يسعى الفريق الكروي الأول في الأهلي إلى مصالحة الجماهير، وتحقيق أول انتصار غدًا في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك عند مواجهة نادي الفيحاء بالجولة السادسة دوريًّا.

الأهلي يتفوق تاريخيًّا:

ويعتمد الراقي على ورقة رابحة وهي التاريخ حيث سبق له أن تقابل مع الفيحاء في 6 مباريات بـ دوري المحترفين، حيث فاز الراقي في 3 مباريات وحضر التعادل في 3 مباريات.

ونجح لاعبو الراقي في إحراز 10 أهداف في شباك الفيحاء، بينما أحرز لاعبو الفيحاء 3 مباريات.

يذكر أن آخر مباراة جمعت بين الراقي والفيحاء كانت في عام 2019 وانتهت بفوز الأهلي بثلاثية دون رد تحت قيادة المدرب الوطني صالح المحمدي.

الراقي يحسم مصير هاسي:

وفي سياق آخر، يبدو أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي قد استقر على حسم مصير المدرب الألباني بيسنك هاسي مدرب الفريق الكروي الأول، وذلك رغم الانطلاقة السيئة للفريق في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الحالي.

وتتجه إدارة الراقي للإبقاء على المدرب هاسي ومنحه فرصًا أكبر خلال الفترة المقبلة، حرصًا على استقرار الفريق الأول بالإضافة إلى عدم جاهزية قيمة الشرط الجزائي لفسخ العقد مع المدرب الألباني.