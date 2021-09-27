أكد وزير التعليم، حمد آل الشيخ، أن برنامج تنمية القدرات البشرية يركز على رحلة تعليمية تعتمد على تأسيس الطلاب وصقل مهاراتهم.

هدف برنامج تنمية القدرات البشرية:

وأضاف آل الشيخ خلال الجلسة الحوارية لـ برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، اليوم الاثنين، أن أحد ركائز البرنامج إتاحة فرص التعلم المستمر مدى الحياة لكل مواطن.

وشدد وزير التعليم على أن المواطن هو مرتكز برنامج تنمية القدرات البشرية، مشيرًا إلى أن برنامج تنمية القدرات البشرية سيعمل على سرعة التوظيف بعد التخرج من الجامعة.

الاهتمام بالمواطن:

وتابع: أن الاهتمام بالمواطن في برنامج تنمية القدرات البشرية سيكون من مراحل مبكرة، ليتم إعداد المواطن ليكون منافسًا في سوق العمل محليًّا وعالميًّا.