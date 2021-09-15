وزير الحرس الوطني يشهد توقيع اتفاقيات مع سدايا وفايزر وإسترازينيكا

المواطن - الرياض

شهد الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، مراسم توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة، على هامش قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية بين مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية “كيمارك” بالشؤون الصحية بالوزارة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”.

مذكرة تفاهم وشراكة:

كما شهد وزير الحرس الوطني توقيع مذكرة تفاهم وشراكة بين “كيمارك” ووزارة الصناعة والثروة المعدنية وشركة “فايزر”، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم وشراكة بين “كيمارك” ووزارة الاستثمار وشركة إسترازينيكا.

شراكات إستراتيجية:

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز الشراكات الإستراتيجية للشركات المحلية والشركات العالمية لقطاع الرعاية الصحية في المملكة.

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