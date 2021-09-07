وزير الرياضة مهنئًا الأخضر: فوز مهم ومستوى مشرف

المواطن - مروة نبيل

حرص وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على تهنئة لاعبي الأخضر، بعد تحقيق الفوز على منتخب عمان الأول لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء.

وزير الرياضة يهنئ الأخضر:

وقال وزير الرياضة عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ألف مبروك يا صقور.. فوز مهم ومستوى مشرف بحمد الله”.

وانتهت مباراة عمان ضد السعودية التي أُقيمت على ملعب مجمع السلطان قابوس ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022، بتحقيق الأخضر لفوز هام بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقدم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مستوى مميزًا خلال المباراة، ونجح صالح الشهري في هز الشباك قبل نهاية الشوط الأول، وكاد أن يسجل اللاعبون أكثر من فرصة في الشوط الثاني، ليخطف فوزًا هامًّا في مشواره نحو مونديال 2022.

وبعد مباراة اليوم، رفع الأخضر رصيده إلى 6 نقاط، ليحتل المركز الثاني في مجموعته بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، خلف منتخب أستراليا الأول لكرة القدم متصدر الترتيب.

صالح الشهري يتألق:

وفي السياق ذاته، واصل صالح الشهري الظهور بمستوى مميز مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ليكون من أبرز لاعبيه خلال الفترة الماضية، ويساهم في فوزه اليوم، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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