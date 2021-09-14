وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة بن شيهون

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات بن شيهون، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات والمتاجر التابعة للمجموعة في كل من تبوك، والمنطقة الشرقية، وحائل.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات بن شيهون:

وأبرزت مجموعة بن شيهون أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاسب فرع (تبوك).

– محاسب فرع (المنطقة الشرقية).

– محاسب فرع (حائل).

– موظف مستودع.

طريقة التقديم على وظائف مجموعة بن شيهون:

وأوضحت مجموعة بن شيهون، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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