وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة ساتورب

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف شركة مصفاة ساتورب:

وبيّنت شركة ساتورب، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مراجع داخلي أول/ الأنشطة التشغيلية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، الهندسة، ضمان ومراقبة الجودة)، أو ما يعادلها.

– مهندس سلامة العمليات: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية.

– أخصائي فني أمني: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة ساتورب:

وأوضحت شركة ساتورب، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا)

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة