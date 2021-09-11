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#وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية لمحافظة العلا
لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير

#وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية لمحافظة العلا

2021/09/11
الساعة 1:57 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية لمحافظة العلا
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية لمحافظة العلا:

وأبرزت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير إدارة برامج المشاركة المجتمعية.

– مستشار جذب المواهب.

– رئيس المشاركة المجتمعية.

– رئيس جذب المواهب.

– قائد عمليات الرعاية الصحية.

– أخصائي أول إصلاح التعليم الإستراتيجي.

– قائد أنشطة التعليم.

التقديم على وظائف الهيئة الملكية بالعلا:

وأوضحت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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