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#وظائف صحية شاغرة لدى مستشفى الملك خالد
لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس

#وظائف صحية شاغرة لدى مستشفى الملك خالد

2021/09/13
الساعة 11:16 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف صحية شاغرة لدى مستشفى الملك خالد
المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون:

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني صيدلة: شهادة الدبلوم في تخصص الصيدلة.

– صيدلي إكلينيكي: شهادة البكالوريوس فأعلى في تخصص الصيدلة.

التقديم على وظائف مستشفى الملك خالد:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 13 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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