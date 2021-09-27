تسبب رفيع الشهراني، وكيل أعمال علي البليهي مدافع الفريق الكروي الأول بـ الهلال، في إثارة الجدل وذلك حول حقيقة إصابة اللاعب.

وكان الهلال أعلن مساء أمس الأحد عن إصابة البليهي في العضلة الخلفية بعد أن شارك في مباراة الشباب بالجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تصريحات وكيل علي البليهي تثير الجدل:

ورد رفيع الشهراني على ما تردد حول إصابة علي البليهي في العضلة الخلفية قائلًا اليوم الاثنين: “اللاعب في حالة صحية جيدة وكان لديه إجهاد مؤقت فقط وغير صحيح مايدار عن إصابته بالعضلة الضامة وغدًا الثلاثاء سيدخل التمارين الجماعية”.

وكان البليهي شعر بالإصابة بعد المباراة، حيث انتهت بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق، وسجل الهدف الثاني للزعيم أمام الليث.

ويستعد الأزرق لمواجهة نادي الحزم الخميس المقبل في الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

نجم الحزم يتحدى الهلال:

يذكر أن اللاعب المغربي محمد الخادفي لاعب الحزم والشهير بـ”موحا” أكد أن فريقه سيسعى للفوز على الهلال دوريًّا.

وتحدث موحا بعد المباراة ضد الفتح قائلًا: “تعليمات المدرب البرتغالي هيلدر كانت السر وراء انتصارنا ومباراة الفتح استعدينا لها بشكل جيد وكنا نعرف ما نريد من المباراة، لهذا حققنا الفوز”.

وتابع: “لعبنا على المساحات التي تركها لاعبي الفتح وسنواجه الهلال هم 11 لاعبًا ونحن كذلك، وسنفوز عليهم إذا لعبنا بشكل جيد”.