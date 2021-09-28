أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا ولادة جديدة لشبل النمر العربي، معتبرة أن ذلك خطوة مهمة في رحلتها لإعادة النمر إلى موطنه الطبيعي في العلا وفي المنطقة ككل.

نحتفل اليوم بولادة جديدة لشبل #النمر_العربي، وهي خطوة مهمة في رحلتنا لإعادته إلى موطنه الطبيعي في #العلا وفي المنطقة ككل. #تعرف_على_شبلنا: https://t.co/fyqvGqxDNN pic.twitter.com/0FEAvly4xu — الهيئة الملكية لمحافظة العلا (@RCU_SA) September 28, 2021

إنقاذ النمر العربي

وقال د. أحمد المالكي، مدير عام إدارة المحميات الطبيعية، “تكمن أهمية هذه الولادة الناجحة بكونها تمنحنا بارقة أمل بـأن الأوان لم يفت بعد لإنقاذ النمور العربية.

وتابع : فنحن نرى أن إنقاذ الأنواع المهددة بالانقراض مثل النمور العربية أمر بالغ الأهمية لحماية كوكبنا واستعادة التوازن الطبيعي لنظامنا البيئي المتكامل، وهو ما يتماشى مع رسالتنا ومهمتنا في الهيئة الملكية لمحافظة العلا والرامية إلى استعادة قوة التوازن الطبيعي.

معلومات عن النمور العربية

يذكر أنه الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة صنّف النور العربي ضمن الحيوانات المهددة بالانقراض كما أن النمور العربية هي أصغر سلالات النمور حيث عاشت في شبه الجزيرة العربية منذ ما يقرب من 500 ألف عام وفي الأصل هو حيوان جبلي، والآن يعتبر النمر الوحيد الذي يعيش في الصحراء.

وتكون النمور العربية فاتحة اللون بشكل كبير؛ حيث إن اللون الذهبي المصفرّ الذي يتواجد في العادة بين البقع في معظم أنحاء جسم باقي السلالات لا يتواجد عند هذه السلالة إلا على طول ظهورها، ومن ثم يبهت إلى الأصفر الشاحب أو الأبيض على باقي الجسد. وتتميز بلون عيونها الزرقاء خلافًا لمثيلاتها الإفريقية.

وتزن الأنثى البالغة 20 كيلوجرامًا (45 رطلًا)، بينما يزن الذكر البالغ ما يقارب الـ30 كيلوجرامًا (65 رطلًا)، وبالمُقارنة فإن النمور الإفريقية الجنوبية يمكن أن يتراوح وزنها ما بين 50 إلى 70 كيلوجرامًا، وبالتالي يمكن اعتبار النمور العربية أصغر من باقي سلالات النمر الإفريقية والآسيوية.