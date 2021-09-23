كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، أن ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، في حلته الجديدة، من الممكن أن يحتضن مباراة الديربي بين الأهلي والاتحاد.

ملعب الأمير عبد الله الفيصل يحتضن الديربي:

وقال الفراج عبر نامجه “أكشن مع وليد” :” إن اتحاد كرة القدم لم يؤكد حتى الآن أن مباراة الأهلي، هي المواجهة التي سيشهد فيها افتتاح ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة.

وتابع الفراج” :لكن هناك أنباء تقول إن مباراة الأهلي والاتحاد ستشهد افتتاح ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، في حلته الجديدة.

ملعب الأمير يستعد لاستضافة المباريات:

ومن المعروف أن ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة يستعد لاستضافة المباريات، بعد توقف مستمر منذ منتصف عام 2012، لإجراء أعمال الصيانة، ومن المقرر أن يكون ضمن الملاعب التي تستضيف كأس آسيا 2027 في حالة فوز السعودية بحق استضافة البطولة.

وكانت هناك تقارير تؤكد أن ملعب الأمير عبدالله الفيصل سيكون جاهزًا لاحتضان مواجهة الديربي بين الاتحاد والأهلي، ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين، قد أدرجت ملعب الأمير عبدالله الفيصل، ضمن الملاعب التي تحتضن مباريات في الموسم الحالي.

جدير بالذكر أنه تم إغلاق ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة في منتصف عام 2012، لإجراء أعمال الصيانة بالمدرجات، وتعاقبت العديد من الشركات على صيانة الملعب، حتى تم استكمال إجراءات الصيانة.

واشتملت أعمال الصيانة، زراعة أرضية الملعب بشكل مناسب، ورفع الطاقة الاستيعابية للمدرجات إلى 30 ألف متفرج، مع إنشاء منصتين، الأولى ذهبية والثانية فضية، وتحسين المقصورة الملكية، وتزيين الملعب بلوحتين إليكترونيتين، وإنشاء 4 غرف ملابس، وغرفة لتقنية الفيديو VAR، مع غرفة خاصة بالحكام، فضلًا عن اعتماد البوابات الإلكترونية ومواقف السيارات، وإنشاء المركز الإعلامي بأحدث التقنيات الحالية.