ياسر المسحل : هدف اتحاد القدم هو صعود المنتخب السعودي للمونديال

المواطن - محمد سمعه

أكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن الهدف الرئيسي لاتحاد القدم هو تأهل المنتخب السعودي إلى كأس العالم 2022 القادمة.

وتحدث المسحل لـ برنامج “في المرمى” قائلًا: “التأهل السادس هو هدفنا الرئيسي ونعلم أن فيتنام منتخب متطور، وبالنسبة لنا جميع المباريات العشر تعتبر نهائيات لأن كرة القدم تغيرت.

وتابع رئيس اتحاد القدم: “قمنا بوضع برنامج متكامل لجميع المباريات بعد التنسيق مع رابطة دوري المحترفين وهناك برنامج لكل مواجهة من هذه المباريات.

ماذا قال رينارد قبل مواجهة الأخضر وفيتنام ؟

وفي وقت سابق، أكد الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على أن الأخضر دخل مرحلة الحسم، وذلك قبل الذهاب إلى منافسات كأس العالم 2022.

وتحدث رينارد في المؤتمر الصحفي قبل مباراة فيتنام اليوم الخميس قائلًا: “سعداء للعودة لتصفيات كأس العالم ونحن في مرحلة الحسم، قبل الذهاب لمونديال 2022”.

وأضاف رينارد: “التصفيات النهائية بالتأكيد صعبة على الجميع ولابد أن نكون مستعدين بغض النظر عن الخصم الذي سنواجهه”.

وتابع مدرب الأخضر: “المستوى الفني سيكون أكبر بكثير من المرحلة السابقة ويجب علينا مواكبة صعوبة المرحلة، ومنتخب فيتنام منضبط لن يكون خصمًا سهلًا”.

توقيت مباراة المنتخب السعودي ضد فيتنام:

وسوف تُقام مباراة الأخضر ضد فيتنام في تمام الساعة التاسعة من مساء الخميس على ملعب “مرسول بارك” في الرياض، كما ستُنقل على قناة SSC7 بتقنية الصورة فائقة الدقة HD مجانًا داخل السعودية، وذلك عبر منصة شاهد وجهاز استقبال GOBX.

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