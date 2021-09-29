حقق الفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس الإيطالي فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه تشيلسي الإنجليزي بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ملخص مباراة يوفنتوس وتشيلسي:

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث لم تحمل فرص الفريقين طابع الخطورة في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، تمكن اللاعب الإيطالي فريدريكو كييزا من إحراز الهدف الوحيد لليوفي بالدقيقة الـ47 مع بداية الشوط الثاني بعد تمريرة طويلة من المدافع ليوناردو بونوتشي.

اليوفي يفوز ويصعد لصدارة المجموعة الثامنة:

وظل اليوفي محافظًا على النتيجة ليحقق 3 نقاط ثمينة، في مباراة أُقيمت على ملعب أليانز ستاديوم في مدينة تورينو الإيطالية.

وأصبح رصيد اليوفي بعد الفوز 6 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 3 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الثامنة.