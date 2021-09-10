يصادف اليوم 23 سبتمبر 2021، اليوم الوطني السعودي 91، وهو ما يعد فرصة رائعة لتعديد الإنجازات المتألقة للدولة، ومن ضمنها تمكين المرأة، وهو أحد محاور رؤية برنامج 2030.

والمرأة جزء أساسي من المملكة العربية السعودية، ولهذا السبب في اليوم الوطني السعودي، يسلط موقع Emirates Woman الضوء على 10 سيدات سعوديات رائدات أحدثن فرقًا في المجتمع.

1- ريما بنت بندر

صاحبة السمو الملكي، الأميرة ريما بنت بندر، سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أول امرأة في تاريخ المملكة تشغل منصب السفيرة، وكجزء من عملها الخيري، أصبحت عضوًا مؤسسًا لجمعية زهرة للتوعية بسرطان الثدي في عام 2007، كما أنها عضوة في اللجنة الأولمبية السعودية منذ عام 2017، ومن خلال الجمع بين جميع إنجازاتها معًا، فهي حقًا نموذج يحتذى به.

2- لمياء بنت ماجد

أطلقت صاحبة السمو الملكي، الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، علامة تجارية محلية جديدة لدعم الحرفيات السعوديات، وهو يحمل اسم مزودة، وقد اشتهرت بدورها كفاعل خير في المجتمع .

3- الجوهرة طلال آل سعود

صاحبة السمو الملكي، الأميرة الجوهرة بنت طلال، رئيسة ATLAL ALMJD حيث تركز على التسويق الرقمي والإعلان عبر الإنترنت والتداول عبر الإنترنت، بينما تدعم أيضًا الشركات الناشئة، وتلهم النساء باستمرار في مؤتمرات القمة المختلفة حول العالم وتشارك تجربتها كرائدة أعمال سعودية.

4- أسيل الحمد

أصبحت أسيل الحماد أول امرأة يتم تعيينها في الاتحاد السعودي للسيارات لتصبح صوت سائقات السيارات في المملكة.

5- نهى اليوسف

بدأت حياتها المهنية عندما كانت في سنتها الجامعية الثانية، وتم تعيين نهى اليوسف كأصغر رئيس تنفيذي سعودي لمجموعة شركات في المملكة خلال سنتها الدراسية الأخيرة.

6- ايمون شكور

كانت إيمون شكور سابقًا باحثة في علم الأعصاب في جامعة كاليفورنيا وأشرفت أيضًا على المئات من تجارب الأدوية السريرية لشركة Pfizer في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، كما أطلقت تقنية Blossom، بهدف تمكين المرأة في قطاع التكنولوجيا.

7- دينا الطيب

هي أول امرأة سعودية صنعت التاريخ في إكمال بطولة الرجل الحديدي العالمية، التي تعتبر من أصعب السباقات في العالم.

8- ياسمين الدباغ

تعرف ياسمين الدباغ بأنها أسرع امرأة في المملكة العربية السعودية، شاركت في أولمبياد طوكيو 2020 هذا العام ممثلة بلدها بفخر، وإلهام جيل كامل من الرياضيات.

9- رها محرق

رها محرق، المعروفة بإنجازاتها الرائعة، هي أصغر امرأة عربية وأول سعودية تتسلق جبل إيفرست، وقد ألهمت رحلتها الرائدة العديد من الشابات.

10- ريما الجفالي

هي أول سائقة فورمولا فور في السعودية، وهي بالتأكيد رائدة في مجال عملها.