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11 لاعبًا في الأخضر يسعون لتكرار الثلاثية ضد عمان
خلال مباراة المنتخبين بالتصفيات

11 لاعبًا في الأخضر يسعون لتكرار الثلاثية ضد عمان

2021/09/05
الساعة 8:13 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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11 لاعبًا في الأخضر يسعون لتكرار الثلاثية ضد عمان لاعبو المنتخب - المصدر @AbdulazizTF
المواطن - مروة نبيل

يسعى لاعبو الأخضر، بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، للظهور بشكل مميز ضد منتخب عمان الأول لكرة القدم، وخطف الثلاث نقاط.

السعودية ضد عمان:

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية ضد عمان على ملعب مجمع السلطان قابوس، مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

ونجح الأخضر في تحقيق الفوز على منتخب فيتنام الأول لكرة القدم بثلاثية أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022، فيما فجرت عمان مفاجأة كبرى بالفوز خارج ملعبها على اليابان بهدف دون رد.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

نجوم الأخضر يبحثون عن فوز جديد:

تشهد قائمة منتخب السعودية الأول لكرة القدم، تواجد 11 لاعبًا من الأخضر سبق أن واجهوا عمان خلال آخر مباراة جمعت المنتخبين نهاية عام 2019 ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

وتواجد في مباراة المنتخبين السابقة كل من؛ سلمان الفرج، سالم الدوسري، محمد كنو، سلطان الغنام، محمد خبراني، عبدالإله المالكي، ياسر الشهراني، عبدالله الحمدان، سعود عبد الحميد، فواز القرني ومحمد الربيعي.

وانتهت مباراة السعودية ضد عمان ضمن مرحلة المجموعات في بطولة “خليجي 24″، فوز الأخضر بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجلهم كل من؛ فراس البريكان وثنائية للاعب هتان باهبري، ويطمح المنتخب الوطني في تكرار الفوز والاقتراب من التأهل إلى المونديال.

منتخب السعودية
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT


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