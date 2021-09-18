18 مليون يورو قيمة نجوم الهلال والنصر وسان جيرمان

المواطن ـ إسلام البشبيشي

كشف برنامج رياضة سكوب، المذاع على القناة السعودية، عن القيمة السوقية للاعبي ناديي الهلال والنصر، مقابل نجوم ‎باريس سان جيرمان، بعد تحديد لقاء يجمع بينهم في كأس موسم الرياض يناير المقبل.

وجاءت قيمة لاعبي فريق الهلال السوقية 61.15 مليون يورو وكان أغلى لاعب هو ماثيرس بيريرا بمبلغ 15 مليون يورو، أما القيمة السوقية للاعبي النصر فهي 60.78 مليون يورو وكان أغلى لاعب هو بيتي مارتينيز بمبلغ 12 مليون يورو، وأصبحت القيمة السوقية للاعبي الفريقين الهلال والنصر تقدر بـ121.93 مليون يورو .

بينما بلغت القيمة السوقية للاعبي فريق باريس سان جيرمان مليون يورو، والأعلى قيمة هو كيليان مبابي بـ160.997 مليون يورو .

وتقدر القيمة السوقية الإجمالية للمواجهة التي تجمع بين نجوم الهلال والنصر وباريس سان جيرمان، بـ أكثر من مليار و181 مليون يورو.

مواجهة القرن:

وكانت الهيئة العامة للترفيه قد أعلنت يوم الجمعة الماضي استضافة الرياض مباراة كرنفالية تجمع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بكامل نجومه أمام فريق مكون من نجوم ناديي الهلال والنصر في شهر يناير المقبل بمسمى كأس موسم الرياض.

وسيلعب نجوم باريس سان جيرمان يتقدمهم الثلاثي البرازيلي نيمار والفرنسي مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي أمام فريق مكون من نجوم الهلال والنصر مثل المغربي عبدالرزاق حمدالله والفرنسي غوميز والبرازيلي تاليسكا ومواطنه بيريرا وغيرهم ضمن موسم الرياض الذي جذب أكثر من 10 ملايين زائر في نسخته الأولى عام 2019.

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