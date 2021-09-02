218 مليون إصابة بـ كورونا حول العالم

المواطن - متابعة

أظهرت بيانات أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز ٢١٨.٤ مليون حتى صباح اليوم الخميس، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها ٥.٣٣ مليار جرعة.

218 مليون إصابة:

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 218 مليوناً و435 ألف حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى أربعة ملايين و543 ألف حالة.

لقاحات كورونا:

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز خمسة مليارات و337 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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