3 أوراق رابحة لـ مدرب الاتحاد ضد النصر

المواطن - محمد سمعه

يُجهز المدرب الروماني كوزمين كونترا المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الاتحاد 3 أوراق رابحة لإشراكهم في مباراة النصر بعد غد السبت في الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتنفس كونترا الصعداء بعودة كل من المدافع زياد الصحفي والحارس البرازيلي مارسيلو جروهي والمهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي بعدما أصبح جاهزًا فنيًا وبدنيًا للمشاركة مع العميد.

كيف يفكر مدرب الاتحاد ؟

ويرغب كونترا في إشراك زياد الصحفي في خط الدفاع بجانب المصري أحمد حجازي وبالطبع إشراك جروهي أساسيًا لحراسة مرمى العميد مع الدفع بـ يوسف نياكاتي في التشكيلة الرئيسية للعميد، بعد انضمامه لنمر جدة في سوق الانتقالات الصيفية قادمًا من صفوف نادي الوحدة.

وخلال الفترة المقبلة، سيفكر العميد في التحرك والتعاقد مع البرازيلي إدنيلسون لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي إنترناسيونالي البرازيلي في يناير المقبل، بحسب التقارير.

وكان العميد سبق له وأن فكر في ضم إدنيلسون صاحب الـ30 عامًا وقت وجود المدرب فابيو كاريلي، وتنافس العميد وقتها مع الشباب لإبرام الصفقة.

ويأتي ذلك رغبة من المدرب كوزمين كونترا حول تدعيم منطقة خط الوسط في حال رحل المغربي كريم الأحمدي عن صفوف الفريق.

العميد هزم النصر في آخر لقاء بمرسول بارك

يذكر أن آخر مباراة بين الاتحاد والنصر كانت انتهت بفوز العميد بهدفين لهدف في مرسول بارك في الجولة الأخيرة من دوري المحترفين في الموسم الماضي.

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