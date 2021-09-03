يشعر جمهور النادي الأهلي بعدم الرضا على أداء الفريق الكروي الأول، وذلك بعد مرور 6 جولات من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الراقي تعادل في 5 مباريات وخسر ضد الفيحاء في الجولة السادسة، ليتجمد رصيد الراقي عند 5 نقاط في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب دوري المحترفين.

وكشف الإعلامي الرياضي عيسى الجوكم 3 أسباب وراء تراجع نتائج الراقي في الموسم الحالي.

وقال الجوكم في تصريحات تلفزيونية : ” ظهرت في الأهلي 3 أزمات منذ زمن بعيد، ومستمرة حتى الوقت الراهن، وهي الديون والضغط الجماهيري والتفريط في النجوم”.

إدارة الأهلي عانت بسوق الانتقالات

وتابع الجوكم: “الإدارة وقعت في الفخ خلال ميركاتو الصفقات الصيفية، حيث لم توفق في التعاقد مع بعض اللاعبين بسبب الضغط الجماهيري، بعد المطالب بأسماء كبيرة دون النظر للاحتياجات وسد الثغرات”.

وواصل الجوكم قائلًا: “الأهلي أكثر نادٍ يغذي الأندية الأخرى بالنجوم المحلية، على سبيل المثال لا الحصر، صالح الشهري في الهلال كان أهلاويًا، أحمد الزين اليوم في الرائد كان أهلاويًا”.

ويسعى الراقي للفوز على نادي الاتحاد في ديربي جدة بعد غد ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورقة رابحة لـ الراقي في الديربي

وسوف تعتمد إدارة الراقي على رفع المكافآت المالية للاعبين في حال الفوز على الاتحاد، كون الراقي سيكون حقق أول فوز له دوريًّا، بالإضافة إلى رفع الروح المعنوية للاعبين كون الفوز جاء على حساب الجار ومتصدر دوري المحترفين بالفترة الحالية.

وكشفت تقارير أن إدارة النفيعي قررت مضاعفة مكافأة الفوز 3 مرات في ديربي جدة، في حال فاز الأهلي.