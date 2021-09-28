يترقب جمهور الأهلي من نجوم الفريق الكروي الأول بـ الراقي فك العقدة، وتحقيق أول فوز في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الحالي على حساب الجار نادي الاتحاد.

وكانت جماهير الراقي، طالبت إدارة ماجد النفيعي في أكثر من مناسبة بإقالة المدرب الألباني بيسنك هاسي بسبب تعادل الراقي في 5 مباريات وخسارته في الجولة السادسة من دوري المحترفين ضد نادي الفيحاء.

المكافآت المالية ترفع الروح المعنوية للاعبي الأهلي:

وسوف تعتمد إدارة الراقي على رفع المكافآت المالية للاعبين في حال الفوز على الاتحاد، كون الراقي سيكون حقق أول فوز له دوريًّا، بالإضافة إلى رفع الروح المعنوية للاعبين كون الفوز جاء على حساب الجار ومتصدر دوري المحترفين بالفترة الحالية.

وكشفت تقارير أن إدارة النفيعي قررت مضاعفة مكافأة الفوز 3 مرات في ديربي جدة يوم الجمعة المقبل، في حال فاز الأهلي.

الراقي يحدد بديل هاسي:

وفي سياق آخر، استقر مجلس إدارة النادي الأهلي على المدرب البديل للألباني بيسنك هاسي، وذلك في حال إقالته بسبب تراجع نتائج الفريق الكروي الأول في الراقي منذ بداية الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة Gsp الرومانية فإن إدارة ماجد النفيعي تفكر في التعاقد مع المدرب الروماني ماريوس سوموديكا صاحب الـ50 عامًا لتدريب الراقي، كونه مدربًا يملك خبرة الدوري السعودي نظرًا لتدريبه نادي الشباب من قبل.