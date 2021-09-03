3 مشاهد من الفوز الكبير لـ منتخب إيطاليا على ليتوانيا

المواطن ـ إسلام البشبيشي

استطاع مُنتخب إيطاليا تحقيق فوز عريض، بتسجيله خُماسية نظيفة في مرمى مُنتخب ليتوانيا، وذلك خلال مُباراة المُنتخبين في تصفيات كأس العالم.

وجاءت أهداف المباراة المثيرة عن طرق كل من؛ مويس كين في الدقيقة 11، وسجل أوتكوس الهدف الثاني بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 14، وأحروز جياكومو راسبادوري الهدف الثالث في الدقيقة 24، وعاد كين ليُسجل الرابع في الدقيقة 29، قبل أن يُكمل جيوفاني دي لورينزو الخُماسية في الدقيقة 54.

وبهذا الفوز الكبير، ارتفع المنتخب الإيطالي رصيد إلى النقطة 14 في المركز الأول للمجموعة، بفارق 6 نقاط عن سويسرا التي تأتي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، مع العلم أن السويسريين لعبوا مُباراتين أقل.

إيطاليا تُواصل سلسلة اللاهزيمة المُبهرة:

يواصل المنتخب الإيطالي بقيادة مانشيني المدير الفني، سلسلة الانتصارات المبهرة في مُباريات اللاهزيمة لتصل للمُباراة رقم 37 وهو رقم قياسي عالمي.

رقم مميز لـ مانشيني:

أصبح مانشيني هو ثالث أكثر مُدرب سجلت إيطاليا أهدافاً تحت قيادته برصيد 98 هدفاً، ويحتفظ الأسطورة فيتوريو بوزو بالمركز الأول تاريخياً برصيد 233 هدفاً مع الأزوري، ومن بعده إنزو بيرزوت برصيد 115 هدفاً.

رقم جديد لـ الآزوري:

شهدت المُباراة رقماً مُبهراً آخر، فمع تسجيل كين وراسبادوري للأزوري أصبحت مُباراة أمس هي الأولى التي يُسجل فيها لاعبان من مواليد الألفية الثالثة (ما بعد 2000) للمُنتخب.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة