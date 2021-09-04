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4 أعراض لنقص اليود في الجسم منها تساقط الشعر
ضمن الأعراض الزيادة المفاجئة في الوزن

4 أعراض لنقص اليود في الجسم منها تساقط الشعر

2021/09/07
الساعة 9:38 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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4 أعراض لنقص اليود في الجسم منها تساقط الشعر
المواطن - الرياض

سلطت منصة يقظ المعنية بالشؤون الصحية الضوء على 4 أعراض لنقص اليود في الجسم.

وذكرت يقظ، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، أن من أعراض نقص اليود على الجسم ما يلي:

أعراض نقص اليود: 

– تورم الرقبة: انتفاخ المنطقة الأمامية من الرقبة يعد من أهم وأول العلامات تعرف باسم تضخم الغدة الدرقية.

– زيادة مفاجئة في الوزن: تعمل هرمونات الغدة الدرقية على تنظيم عملية الأيض وتسريعها ، وعند انخفاضها بسبب نقص اليود يتم حرق سعرات حرارية بالتالي تخزين المتبقي وزيادة الوزن.

– تعب وضعف عام: بسبب نقص الطاقة.

– تساقط الشعر.

 


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