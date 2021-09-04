يشهد اليوم الثلاثاء انطلاق 4 مباريات في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى السعودي، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة.

توقيت مباريات اليوم في دوري يلو

وستُقام مباريات” النهضة ضد بيشة، الخلود ضد الأخدود، العين ضد هجر، الدرعية ضد القادسية” مساء اليوم، حيث يلعب النهضة مع بيشة في تمام السادسة و 10 دقائق مساءً بتوقيت المملكة، بينما يواجه الخلود فريق الأخدود في السادسة والنصف مساءً.

ويلعب العين مع هجر في تمام السابعة إلا ثلث مساءً، بينما يواجه الدرعية، فريق القادسية في تمام الثامنة و 10 دقائق مساءً.

وفي وقت سابق، حصل نادي الوحدة على الدعم الأعلى من وزارة الرياضة، وذلك بعد أن جاء في المركز الأول وفق تقييم الربع الأول من الموسم الرياضي الحالي لأندية دوري “يلو” للدرجة الأولى بحسب إعلان فريق إستراتيجية دعم الأندية التابع لوزارة الرياضة مساء أمس الاثنين.

وتواجد الوحدة بجانب 13 ناديًا في دوري الدرجة الأولى “دوري يلو” وهي “القادسية، العدالة، النهضة، الخليج، هجر، الساحل، الدرعية، العروبة، نجران، الأخدود، جدة، أحد، الجبلين”.

الوحدة يحصل على دعم قدره 500 ألف ريال

وسينال فارس مكة والقادسية والعدالة، دعمًا قدره مليون ونصف المليون ريال بواقع نصف مليون لكل فريق، أما النهضة والخليج فيحصل كل منهما على 300 ألف ريال، وستحصل أندية هجر والساحل والدرعية والعروبة على 200 ألف ريال لكل ناد، بينما تنال أندية نجران والأخدود وجدة وأحد والجبلين 100 ألف ريال لكل فريق، ليكون مجموع دعم وزارة الرياضة لـ 14 ناديًا في دوري الدرجة الأولى هو 3 ملايين و 400 ألف ريال.

ولم تنجح أندية “العين والجيل والكوكب والشعلة والخلود وبيشة” في الحصول على الدعم لتواجدهم بالفئة الخامسة.