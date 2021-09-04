تنطلق منافسات الجولة السادسة “هي لنا دار” من دوري محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم غد الخميس، بـ4 مواجهات قوية أبرز مباراة الشباب ضد الهلال.

مباريات الغد في دوري محمد بن سلمان

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الباطن عند الساعة 6:25 مساء على ملعب مرسول بارك، ويدخل الفريقان المباراة بحثًا عن الفوز ومصالحة الجماهير لتراجع النتائج في دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره الفيحاء عند الساعة 6:30 مساء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويطمح الفريق الفيحاوي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وخطف الثلاث نقام، فيما يبحث الراقي عن فوزه الأول.

وتحتضن مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل مباراة الطائي ضد الاتفاق عند الساعة 6:45 مساء، ويُعاني الفريقان من تراجع النتائج في دوري محمد بن سلمان للمحترفين، ما يزيد من صعوبة مباراة الغد.

الشباب ضد الهلال

وتُختتم مباريات الغد عند الساعة 8:25 مساء، بمواجهة الشباب ضد الهلال على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ويرفع الليوث شعار لا بديل عن الفوز نظرًا لتراجع نتائجه، فيما يطمح الزعيم لمواصلة انتصاراته والمنافسة على القمة.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 نقاط، فيما يقع الهلال في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، ولكنه خاض مواجهة أقل.