الحريري: ضد أن يقود النصر هلالي سابق

المواطن - مروة نبيل

أبدى الناقد الرياضي سامي الحريري رفضه لفكرة تعاقد نادي النصر مع مدير فني سبق له تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مؤكدًا أن التجارب السابقة لم تكن ناجحة.

الحريري تدريب هلالي سابق لنادي النصر:

وتحدث سامي الحريري عن المدير الفني الجديد للعالمي، قائلًا: “مغامرة بالتأكيد أن يتم التعاقد مع مدير فني جديد على السعودية والمنطقة، ولكن هناك مدربين أتوا إلى النصر للمرة الأولى ونجحوا”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن مع وليد”: “قرأنا مؤخرًا بأن النصر قد يأتي بكوزمين، أنا ضد أن يأتي النصر بمدرب كان يدرب في السعودية وخاصة في الهلال، لأنه هناك تجارب سابقة أثبتت أن من ينجح في العالمي لا ينجح في الهلال والعكس”.

وأضاف: “الأمير خالد بن فهد عاشق يقدم كل ما يمكن تقديمه من عضو شرف وداعم، نرفع القبعة له على ما يقدمه للنصر سواء في الإحباط أو الانتصارات هو من تكفل بالصفقات ومنهم سلطن الغنام، ومتأكد أنه سيأتي بمدرب كبير يناسب قيمة النصر الفترة المقبلة”.

العالمي يبحث عن بديل لمينيز:

وكانت إدارة العالمي برئاسة مسلي آل معمر، قد أقالت المدير الفني البرازيلي مانو مينيز من تدريب الفريق الأول لكرة القدم رسميًّا، وتمنت له التوفيق في خطوته المقبلة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وارتبط اسم العالمي بأكثر من مدرب خلال الساعات الماضية، حيث أكدت أن الإدارة تواصلت مع البرتغالي أندريه فيلاش بواش، كما أشارت تقارير عالمية إلى دخولها في مفاوضات مع مارسيلو جالاردو، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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