شهدت الجولة السادسة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين سيطرة تامة للاعبين الأجانب حول تسجيل الأهداف بالجولة.

سيطرة تهديفية تامة للأجانب

وتمكن اللاعبون الأجانب من إحراز 19 هدفًا من أصل 22 بالجولة، بينما سجل اللاعبون السعوديون 3 أهداف فقط في الجولة السادسة.

ومن ناحية صناعة الأهداف، فقد تساوى كل من اللاعب المحلي والأجنبي، حيث صنع الأجانب 6 تمريرات حاسمة، وصنع المحليون 6 تمريرات أيضًا.

وأُحرز في الشوط الأول 10 أهداف في الجولة السادسة، بينما سُجل في الشوط الثاني 12 هدفًا.

كذلك نجح اللاعبون في الاستفادة من الكرات الثابتة بالجولة السادسة حيث سُجل منها 10 أهداف بواقع 7 أهداف من كرات ثابتة وركنيات و3 أهداف من ضربات جزاء.

ترتيب دوري محمد بن سلمان بعد الجولة السادسة

ويتواجد الاتحاد في مقدمة ترتيب دوري محمد بن سلمان برصيد 13 نقطة، يليه كل من الهلال والرائد وضمك برصيد 11 نقطة من المراكز من الثاني إلى الرابع، بينما الفيحاء خامسًا برصيد 10 نقاط، والنصر سادسًا برصيد تسع نقاط.

وتحتل أندية الفتح والحزم والفيصلي المراكز من السابع إلى التاسع برصيد 8 نقاط لكل فريق، أما الشباب والاتفاق ففي المركزين العاشر والحادي عشر برصيد ست نقاط، أما الأهلي والباطن ففي المركزين الـ12 والـ13 برصيد خمس نقاط لكل فريق، بينما يتواجد ناديا الطائي وأبها برصيد 4 نقاط في المركزين الـ14 والـ15، والتعاون في المركز الـ16 والأخير برصيد 3 نقاط.

وستنطلق مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين يوم الخميس المقبل، بإقامة 4 مباريات وهي “الرائد وضمك، أبها والنصر، الاتفاق والفتح، والحزم ضد الهلال”.