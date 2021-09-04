4 مدربين لـ النصر في 10 أشهر !

المواطن - محمد سمعه

أصبح نادي النصر في طريقه للتعاقد مع مدرب رابع يقود الفريق الكروي الأول خلال آخر 10 أشهر وذلك بعد إقالة المدرب البرازيلي مانو مينيز من تدريب الفريق مساء أمس الأحد.

وجاءت إقالة مينيز من تدريب العالمي، بعد الخسارة أمام نادي الاتحاد أول أمس السبت بثلاثية لهدف في الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

3 مدربين غادروا النصر !

ورحل عن العالمي 3 مدربين منذ ديسمبر الماضي وحتى سبتمبر الحالي وهم ” البرتغالي روي فيتوريا، الكرواتي ألين هورفات، البرازيلي مانو مينيز”.

وحقق روي فيتوريا مع أصفر العاصمة لقب دوري المحترفين موسم 2018/2019 بالإضافة إلى لقب كأس السوبر السعودي لعام 2019، بينما حقق هورفات مع العالمي لقب السوبر المحلي لعام 2020 على حساب الهلال.

تواضع الأداء أطاح بـ مينيز

ولم ينجح مينيز في تقديم أي بصمة فنية مع العالمي خلال 5 أشهر قضاها مع الفريق، رغم تعاقده مع صفقات مفيدة فنيًا مثل البرازيلي تاليسكا والكاميروني فينسينت أبو بكر لكن تواضع مستوى الفريق منذ بداية الموسم دفع إدارة مسلي آل معمر لإقالته على الفور.

ويقود المدرب المؤقت البرازيلي مارسيلو سيزار الفريق الأول بالعالمي لحين التعاقد مع مدرب جديد.

وفي وقت سابق، طالبت الجماهير النصراوية إدارة النادي، برئاسة مسلي آل معمر، بالتعاقد مع مدرب أولمبيك ليون الفرنسي السابق، رودي غارسيا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للبرازيلي مانو مينيز.

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