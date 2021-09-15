48 ساعة تفصل مينيز عن الرحيل من النصر!

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن المدير الفني البرازيلي مانو مينيز في طريقه إلى الرحيل عن قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال الأيام القليلة المقبلة.

النصر يتأهل لربع نهائي آسيا

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في خطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، بعد الفوز على تراكتور الإيراني بهدف دون رد سجله الكاميروني فينسنت أبو بكر.

وتعرض مينيز لانتقادات بسبب أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خاصة أنه لم يظهر بالمستوى المتوقع، رغم التعاقدات القوية التي أبرمتها الإدارة في الميركاتو الصيفي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

توقعات بإقالة مينيز

وقال الناقد الرياضي أحمد الشمراني: “ردة الفعل التي نعيشها حاليًا ضد مانو مينيز هي امتداد لردات فعل سابقة، كل المؤشرات كانت تؤكد أنه حتى الآن لم يقدم مع النصر شيئاً مقنعاً سواء على مستوى الدوري أو آسيا”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “المنتصف”: “النصر يملك جواهر ثمينة داخل الملعب وترسانة من اللاعبين المحليين على مستوى عالي وبالتالي ينقصهم التوظيف، الفريق مع هذا المدرب أصبح بلا هوية”.

وأضاف: “الجمهور السعودي واعي، من ثاني مباراة أو ثالث مباراة للنصر مع مينيز طالب الجمهور بإقصاء المدرب، البعض كان يطالب بإعطائه فرصه ولكن أقول أن مباراة تراكتور كانت الأخيرة خاصة أنها أمام فريق متهالك، ومنتقص، أتى لكي يدافع فقط عن شرف تاريخه وتفاجئنا أنه في الشوط الثاني أقوى من النصر”.

وشدد الشمراني على أن قرار إقصاء المدرب الآن على طاولة إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، مضيفًا: “خلال 48 ساعة ربما نسمع خبر إقالته.. ولكن سؤالي للإدارة من يختار المدرب وعلى أي أساس يتم اختياره؟”.

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