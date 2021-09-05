‎الرئيسية
الرياضة
5 آلاف تذكرة مجانية
رئيس الرائد يحفز الجماهير

5 آلاف تذكرة مجانية

2021/09/21
الساعة 12:16 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
5 آلاف تذكرة مجانية فهد المطوع
المواطن - مروة نبيل

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الرائد، فهد المطوع، عن تكفله بتذاكر للجماهير، خلال مباراة الفريق الأول لكرة القدم المقبلة ضد الفيصلي.

فهد المطوع يحفز الجماهير:

وقرر فهد المطوع تقديم 5 آلاف تذكرة مجانية لجماهير التحدي، من أجل حضور ومؤازرة لفريق في مباراة الفيصلي المقبلة، على أن يتم توزيعها وفقًا لآلية محددة سيتم إعلانها لاحقًا.

وأوضح حساب نادي الرائد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن هذه الخطوة جاءت تقديرًا للجماهير ووقفاتها مع ناديها خلال مباريات الفريق، والتي كان آخرها مباراة الديربي السابقة، وتحفيزًا لهم لدعم الفريق في المواجهة المقبلة.

الرائد - ترتيب دوري محمد بن سلمان
لاعبو الفريق يحتفلون مع الجماهير

الرائد في دوري محمد بن سلمان:

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد بشكل مميز خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث خسر مباراة الاتحاد فقط، وتعادل أمام الاتفاق، وفاز في 3 مواجهات، كان آخرها تغلبه على التعاون بنتيجة 5/ 3.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لمواجهة نظيره الفيصلي، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة “هي لنا دار” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الريداوي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في المركز السابع برصيد 7 نقاط.

الرائد
لاعبو الفريق – المصدر @SPL


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

السراح: التعاون دفع ثمن سوء الإعداد

كشف رئيس نادي التعاون السابق، محمد السراح، سبب