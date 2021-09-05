المواطن - مروة نبيل

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الرائد، فهد المطوع، عن تكفله بتذاكر للجماهير، خلال مباراة الفريق الأول لكرة القدم المقبلة ضد الفيصلي.

فهد المطوع يحفز الجماهير:

وقرر فهد المطوع تقديم 5 آلاف تذكرة مجانية لجماهير التحدي، من أجل حضور ومؤازرة لفريق في مباراة الفيصلي المقبلة، على أن يتم توزيعها وفقًا لآلية محددة سيتم إعلانها لاحقًا.

وأوضح حساب نادي الرائد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن هذه الخطوة جاءت تقديرًا للجماهير ووقفاتها مع ناديها خلال مباريات الفريق، والتي كان آخرها مباراة الديربي السابقة، وتحفيزًا لهم لدعم الفريق في المواجهة المقبلة.

الرائد في دوري محمد بن سلمان:

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد بشكل مميز خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث خسر مباراة الاتحاد فقط، وتعادل أمام الاتفاق، وفاز في 3 مواجهات، كان آخرها تغلبه على التعاون بنتيجة 5/ 3.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لمواجهة نظيره الفيصلي، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة “هي لنا دار” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الريداوي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في المركز السابع برصيد 7 نقاط.

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