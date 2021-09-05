5 صفقات لم تكتمل في الميركاتو بـ بدوري محمد بن سلمان

المواطن ـ إسلام البشبيشي

بالرغم من انتهاء موسم الانتقالات الصيفية بشكل رسمي، بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء أمس، إلا أن هناك أسماء من العيار الثقيل كانت قريبة جدًّا للانتقال من أنديتها إلى أندية أخرى.

وكانت بداية موسم الميركاتو الصيفي ، في شهر يونيو الماضي، إذ شهد العديد من الانتقالات القوية من جانب فرق الهلال والاتحاد والنصر والأهلي، إذ حصل نادي النصر خلال الساعات الأخيرة على خدمات البرازيلي أنسيلمو لمدة موسم على سبيل الإعارة قادمًا من الوحدة، بالإضافة إلى عودة هتان باهبري إلى الشباب بعد موسمين من رحيل إلى الهلال.

يوم الصفقات :

واحتضن اليوم الأخير بداخله 12 صفقة بشكل رسمي، تتمثل في ضم نادي الطائي الثنائي عبدالكريم القحطاني ومحمد مران، فيما تعاقد الفيصلي مع صالح آل عباس من النصر.

وحصل نادي الاتفاق، على خدمات عبدالله العويشير، بينما ضم الفيحاء 3 لاعبين وهم إبراهيم البركة والنيجيري أمادو موتاري وعبدالملك الشمري.

وخطف الثنائي ضمك والرائد كلًّا من؛ البرازيلي فيليب أجوستو والفرنسي ماكسيم بيامو ليكتمل النصاب بهذا الشكل.

الشناوي ومبخوت في مقدمة الصفقات التي لم تكتمل :

وشهد سباق الانتقالات الصيفية المنتهي، العديد من التقارير الصحفية التي أكدت اقتراب بعض اللاعبين من الانضمام إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، والذين جاء في مقدمتهم علي مبخوت، أسطورة الجزيرة والمنتخب الإماراتي، والحارس المصري محمد الشناوي.

ارتبط اسم النجم الإماراتي في هذا السوق المنتهي بالانتقال إلى صفوف نادي اتحاد جدة، حيث قدم الأخير العديد من العروض من أجل الحصول على خدمات اللاعب، قبل أن ينجح الجزيرة في تجديد عقده بعدما رفض عرض عميد الكرة السعودية.

تردد اسم النجم البرازيلي فابيو ليما النجم البرازيلي، الذي يلعب ضمن صفوف الوصل، من الانضمام إلى الاتحاد، وذلك في ظل مساعي الأخير من أجل ضم مهاجم أجنبي مميز يعوض رحيل الصربي ألكسندر بريجوفيتش.

كان نادي النصر يسعى بقوة في هذا الميركاتو الصيفي من أجل الحصول على خدمات مع محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي المصري، لكن الحارس الدولي رفض الرحيل وتمسك بالبقاء مع القلعة الحمراء.

فضلًا عن ذلك، فإن الأهلي بدأ عملية تحسين راتب الحارس المونديالي، خوفًا من الإغراءات التي تعرض لها في الفترة الأخيرة، وتحديدًا من إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر.

محمود الونش:

مدافع نادي الزمالك كان على قائمة النادي الأهلي السعودي في بداية الميركاتو الصيفي، لكن الفارس الأبيض رفض التفريط في لاعبه بأي شكل من الأشكال؛ كونه أحد الركائز الأساسية للفريق.

فضلًا عن ذلك، فإن الونش قرر تجديد عقده مع الفارس الأبيض، بعدم محاولات عدة من الإدارة البيضاء التي كانت تخشى رحيله بأي شكل من الأشكال، قبل أن تنجح إدارة الأهلي في ضم المحترف البرازيلي دانكلير بيريرا.

كان يوسف أوباما، نجم الزمالك أبرز اللاعبين المرشحين للانضمام إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من بوابة الحزم، الذي كان يرغب بقوة في خطف صانع ألعاب الفارس الأبيض.

أوباما طلب من الإدارة البيضاء الرحيل لمدة موسم واحد فقط من أجل تأمين مستقبله، لكن طلبه قوبل بالرفض وبات من المنتظر تحسين عقده خلال الفترة الحالية، خوفًا من التفكير في الرحيل مجددًا.

وجاء ذلك بناء على رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون الذي لا يرغب في رحيل لاعبه، حيث يتطلع للحفاظ على قوام الفريق من أجل التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

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