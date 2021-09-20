50 #وظيفة شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وهندسية وفنية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من المدينة المنورة، والرياض.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– أخصائي تصوير الأشعة التداخلية والملونة (المدينة المنورة).

– منسق إكلينيكي مسعفين/ مدرس طب طوارئ (المدينة المنورة).

– مساعد مدير إدارة المختبر الإكلينيكي (المدينة المنورة).

– مشرف خدمات تصوير بالرنين المغناطيسي (المدينة المنورة).

– كبير أخصائيي تصوير الأشعة تداخلية/ ملون (المدينة المنورة).

– كبير أخصائيي تصوير الأشعة الصوتية (المدينة المنورة).

– كبير أخصائيي علم التخاطب والبلع (المدينة المنورة).

– كبير اختصاصيي الأشعة المقطعية (المدينة المنورة).

– كبير أخصائيي التصوير الإشعاعي (المدينة المنورة).

– اختصاصي التصوير بالرنين المغناطيسي (المدينة المنورة).

– أخصائي تصوير أشعة الطب النووي (المدينة المنورة).

– منسق الجودة والنوعية/ بنك الدم (المدينة المنورة).

– أخصائي تصوير الأشعة الصوتية (المدينة المنورة).

– مشرف التصوير الإشعاعي العام (المدينة المنورة).

– أخصائي التصوير الإشعاعي (المدينة المنورة).

– مشرف الأشعة فوق الصوتية (المدينة المنورة).

– مشرف العناية التنفسية (المدينة المنورة).

– مشرف الطب النووي (المدينة المنورة).

– كبير أخصائيي علاج تنفسي (المدينة المنورة).

– كبير التقنيين الطبيين (المدينة المنورة).

– كبير المساعدين الفنيين (المدينة المنورة).

– كبير تقنيين التخدير (المدينة المنورة).

– أخصائي تصوير أشعة مقطعية (المدينة المنورة).

– أخصائي تغذية علاجية أول (المدينة المنورة).

– أخصائي تغذية علاجية ثانٍ (المدينة المنورة).

– مساعد أخصائي تغذية (المدينة المنورة).

– فني الحالات الطارئة (المدينة المنورة).

– مدير تقنيات التخدير (المدينة المنورة).

– مدير برنامج التمريض (المدينة المنورة).

– مصور وصفي للعيون (المدينة المنورة).

– أخصائي علاج تنفسي (المدينة المنورة).

– أخصائي علاج وظيفي (المدينة المنورة).

– أخصائي علاج طبيعي (المدينة المنورة).

– أخصائي طب طوارئ (المدينة المنورة).

– أخصائي قياس سمع (المدينة المنورة).

– اختصاصي سريري (المدينة المنورة).

– فني مختبر طبي (المدينة المنورة).

– أخصائي مختبر (المدينة المنورة).

– تقني تخدير (المدينة المنورة).

– فني مختبر (المدينة المنورة).

– مساعد مختبرات (المدينة المنورة).

– مشرف تشغيل المخازن الطبية (المدينة المنورة).

– مساعد بالعناية التنفسية (المدينة المنورة).

– منسق تدريب السكرتارية (المدينة المنورة).

– منسق الجدولة وإدارة البيانات (المدينة المنورة).

– كبير مهندسي أجهزة طبية (المدينة المنورة).

– مهندس أجهزة طبية ثانٍ (المدينة المنورة).

– فني معدات إطفاء/ ضابط طوارئ أول (المدينة المنورة).

– كبير السائقين (المدينة المنورة).

– موظف ضبط المعالجة وحفظ الوثائق (الرياض).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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