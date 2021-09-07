7 أسباب مكتسبة وراء جلطات القلب لدى الشباب

المواطن - الرياض

أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن أغلب جلطات القلب في الشباب مكتسبة وليست وراثية وخلفها 7 أسباب.

أسباب جلطات القلب:

وأوضح النمر، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن أغلب جلطات القلب في الشباب (تحت عمر 40 سنة) مكتسبة وليست وراثية كما يعتقد البعض، وهي مثل: ارتفاع الكلسترول، التدخين، السكري، الضغط، التوتر النفسي الاجتماعي، قلة الرياضة، قلة تناول الخضروات والفواكه.

إعلانات مزعومة:

وكان الاستشاري قد حذر في وقت سابق من إعلانات منتشرة على تطبيق واتساب حول علاج حالات ميؤوس منها، في الهند والصين، ناصحًا بضرورة التواصل مع سفارات المملكة في البلدين.

وقال النمر: انتشرت طريقة جديدة للتسويق في الواتس لعيادات في الهند والصين: تبدأ القصة بأن (فلانًا) كانت حالته ميؤوسًا منها ثم سافر وتم علاجه وتنتهي برقم العيادة والمختبرات.

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