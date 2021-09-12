96 % من منسوبي التعليم العام حصلوا على لقاح كورونا

المواطن - الرياض

أعلنت المتحدثة باسم التعليم العام، ابتسام الشهري، ارتفاع نسب الحصول على لقاح فيروس كورونا لمنسوبي التعليم العام إلى 96% للمعلمين والمعلمات والموظفين، و89% للطلاب والطالبات.

جهود التعليم:

وأكدت الشهري، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن ذلك يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التعليم في الحفاظ على سلامة البيئة المدرسية، والعودة الحضورية الآمنة، وحث منسوبيها لحصول على جرعتين من اللقاح.

وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل (80) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (95) حالة، كما تم تسجيل (6) حالات وفاة جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (545992) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (535078) حالة.

تراجع المنحنى الوبائي في المملكة

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أكد أن المنحنى الوبائي يشهد انخفاضًا ملحوظًا في تسجيل الحالات بالمملكة خلال هذه الفترة، ويواصل اتجاهاته الإيجابية، لافتًا النظر إلى أن متحور دلتا هو السائد عالميًّا ويعد أشد المتحورات إثارة للقلق وذلك لسرعة انتشاره، ويلزم أخذ جرعتين لتحقق الحماية من مضاعفاته وعدم الاكتفاء بجرعة واحدة.

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