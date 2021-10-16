حقق الفريق الكروي الأول بنادي أبها فوزًا ثمينًا على حساب الطائي بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص المباراة:

ونجح زعيم الجنوب في إحراز الهدف الوحيد له في المباراة عبر اللاعب رياض شراحيلي في الدقيقة الـ45.

زعيم الجنوب يعود لـ طريق الانتصارات:

وفي الشوط الثاني حافظ زعيم الجنوب على تقدمه، ليحقق 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 7 نقاط في المركز الـ13، بينما تجمد رصيد الطائي عند 7 نقاط في المركز الـ12.

وكانت المباراة بين الفريقين أُقيمت على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي.