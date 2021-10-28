أظهرت النتائج الأولية للشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، قفزة في أرباح الربع الثالث من العام 2021 بعد الزكاة والضريبة بنسبة 412.8%، مسجلة 5.59 مليار ريال، مقارنة مع أرباح بـ 1.09 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

سبب ارتفاع صافي الربح:

وقالت “سابك” في بيان لها على موقع السوق المالية “تداول” اليوم الخميس، إن سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي يعود إلى الزيادة في متوسط أسعار بيع المنتجات، وعلى أساس فصلي، انخفضت أرباح “سابك” في الربع الثالث من العام 2021 بنسبة 26.83%، قياساً على أرباح بـ 7.64 مليار ريال في الربع الثاني من 2021.

وأشارت الشركة أيضاً إلى ارتفاع حصتها في صافي نتائج مشاريع مشتركة وشركات زميلة، موضحة أنه في الفترة المماثلة من العام السابق، تم تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية والمالية بمبلغ 1.55 مليار ريال.

ارتفاع المبيعات:

وارتفعت مبيعات الشركة في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 49.1% إلى 43.7 مليار ريال، مقابل 29.3 مليار ريال في الفترة المماثلة من عام 2020.

وعلى صعيد نتائج فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2021، أظهرت النتائج تحول الشركة إلى الربحية بقيمة 18.1 مليار ريال، قياساً على خسائر بواقع 2.18 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.