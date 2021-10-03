شهدت الجولة السابعة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين، مجموعة من الأرقام المميزة، وذلك بعد إسدال الستار على مباريات الجولة مساء أمس السبت.

3 انتصارات للفرق خارج أرضها بالجولة السابعة

وفي الجولة السابعة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين، نجحت الفرق التي لعبت خارج أرضها في الفوز في 3 مباريات مقابل فوزين لأصحاب الأرض كما حضر التعادل في 3 مباريات منها تعادل سلبي وحيد.

كما سُجل في هذه الجولة 20 هدفًا كثاني أضعف عدد أهداف يُسجل في جولة واحدة في الموسم الحالي، حيث سُجل 6 أهداف بالشوط الأول و 14 هدفًا في الشوط الثاني.

وكانت الأهداف الصاروخية شعار الجولة السابعة حيث تم تسجيل 5 أهداف من أصل 20 كتصويبات صاروخية ومن خارج منطقة الـ18.

وشهدت الجولة إشهار الحكام 41 بطاقة صفراء بينما شهدت مباراة أبها والنصر طرد لاعبين بالبطاقة الحمراء.

ترتيب دوري محمد بن سلمان بعد الجولة السابعة

ويتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 16 نقطة، يليه ضمك ثانيًا برصيد 14 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 12 نقطة، والهلال رابعًا برصيد 12 نقطة، أما الرائد ففي المركز الخامس برصيد 11 نقطة، والفيحاء سادسًا برصيد 10 نقاط.

وتحتل أندية الفتح والشباب والحزم والفيصلي المراكز من السابع إلى العاشر برصيد 9 نقاط لكل فريق، بينما يتواجد الطائي والاتفاق في المركزين الـ11 والـ12 برصيد 7 نقاط لكل فريق، أما الباطن فيحتل المركز الثالث عشر برصيد ست نقاط.

ويتواجد الأهلي برصيد 5 نقاط في المركز الرابع عشر، بينما أبها في المركز الـ15 “قبل الأخير” برصيد 4 نقاط، التعاون في المركز السادس عشر والأخير برصيد 3 نقاط.